مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب يختتم فعاليات الصيف 2024

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب فعاليات الصيف 2024، والتي استمرت من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس. وتضمنت برامج الصيف 3 دورات تدريبية متميزة، تم تصميم كل منها بعناية لتعزيز فهم المشاركين وتقديرهم لمختلف التخصصات الثقافية والدينية. وتعاون المركز مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لتقديم ورشة عمل حول «فن الخط العربي»، قدمها الخطاط زيد الأعظمي.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على حماية وحفظ فن الخط العربي وتنميته، وتعريف المجتمع بمضامينه، ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال عبر تهيئة البيئة الملائمة. وقال: «تمثل مشاركة «دبي للثقافة» في برنامج مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب تجسيداً لالتزاماتها الهادفة إلى إثراء مشهد دبي الإبداعي وما تشهده الإمارة من حراك ثقافي، حيث سعت عبر سلسلة الورش التي نظمتها إلى التعريف بأهمية ومكانة فن الخط العربي بوصفه جزءاً من هويتنا الوطنية وتراثنا وإرثنا الحضاري، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتعلم أصول الخط العربي وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم».

ونظم المركز دورة «فقه الخطابة وفن الإلقاء»، والتي عقدت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الأول والثاني من أغسطس. وجذبت 89 مشاركاً. وتناول الشيخ الدكتور عبد الرحمن الملا في اليوم الأول فن الإلقاء والقراءة، بينما استعرض الشيخ عادل المرزوقي في اليوم الثاني فقه الخطابة، مما أثمر عن تحسين واستيعاب واضح في قدرات المشاركين على إيصال الرسائل بوضوح وقوة.

وفي الختام، نظمت دورة «الإرشاد الديني والسياحي» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يومي 5 و 6 أغسطس، بمشاركة 120 فرداً، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإرشاد الجولات الدينية والتاريخية بدقة وجاذبية. وقسمت الدورة إلى جلستين: الأولى باللغة العربية وحاضر فيها الدكتور عبد الله إبراهيم، والثانية باللغة الإنجليزية وحاضر فيها الدكتور محمد الفارسي.

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