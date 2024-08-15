رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي- «البيان» و«وام»

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

التزام

إلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون مع باكستان، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح.

وتوجه سموه، عبر حسابه في منصة «إكس»، بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادة وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلالها، حيث دون سموه: «أتوجَّه بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلالها.

إذ تواصل باكستان مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون بين بلدينا، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح».

وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان علاقات تاريخية وصداقة قوية، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي المتنامي، وتطورت هذه العلاقات، وازدادت رسوخاً منذ أن وضع المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبنتها الأولى عام 1971.

إحصاءات

وتشهد العلاقات بين الإمارات وباكستان، اليوم، زخماً كبيراً على مختلف المستويات، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري وتعتبر دولة الإمارات أهم شريك تجاري لباكستان، فهي تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في البلاد، كما أعلنت الإمارات في شهر مايو الماضي تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان.

حملة

وتعتبر الإمارات أكبر الداعمين للتنمية في باكستان، حيث أسست في عام 2011 المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي نجح في تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى في مجالات الطرق والجسور، والتعليم، والصحة، وتوفير المياه، بالإضافة إلى حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي أسهمت منذ إطلاقها في عام 2014 وحتى سبتمبر 2023، في توزيع أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على الأطفال في باكستان.

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