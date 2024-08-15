«الاتحاد للقطارات» تطلق إطار عمل للتمويل المستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، إطار عمل التمويل المستدام الخاص بها، وهو دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومبانٍ خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وجرى تطوير إطار عمل التمويل المستدام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قدموا خبراتهم ورؤيتهم لضمان فعالية إطار العمل وتوافقه مع مبادئ القروض والسندات الخضراء.

وقامت شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV) بتأكيد إطار العمل من خلال توفير «رأي الطرف الثاني». ويضع إطار العمل نهجاً منظماً لشركة الاتحاد للقطارات، يمكنها من تقييم المعايير الخاصة بتمويل المشروعات المستدامة، محددا بأربعة عناصر أساسية تشمل مبادئ القروض والسندات الخضراء، بما يتمشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشروعات المستدامة، واختيار وتقييم المشروعات بما يضمن مستويات عالية في اختيار المشروعات المؤثرة، وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية في عمليات التمويل واستخدام الأموال.

ويتضمن إطار العمل آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات حوكمة الشركات. كما يسهم إطار عمل التمويل المستدام في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رواد القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، وفي تسريع التحول إلى نظام مالي أكثر استدامة.

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