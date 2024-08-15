بلدية دبي: 500 ألف سلعة مسجلة في «منتجي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد المنتجات في قواعد بيانات نظام «منتجي» بلغ أكثر من 500 ألف منتج منذ إطلاقه في مختلف التصنيفات التي تخضع لرقابة البلدية، وبلغ عدد الطلبات المقدمة في النظام لتسجيل المنتجات 479 ألفاً و105 طلبات.

وأوضحت بلدية دبي أن إجمالي عدد العينات المسحوبة لأغراض الفحص المخبري خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1802 عينة، تشمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمكملات الصحية والمنظفات ومضادات الجراثيم وألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية والمنسوجات.

زيارات رقابية

وتم تنفيذ 2618 زيارة رقابية ميدانية على المؤسسات ذات العلاقة بالمنتجات الاستهلاكية خلال النصف الأول من 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشحنات المستوردة لغرض التداول في السوق المحلية وإعادة التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري 16 ألفاً و595 شحنة، شملت 198 ألفاً و292 منتجاً، وبلغ وزن هذه الشحنات 145 ألفاً و986 طناً.

وتوفر بلدية دبي نافذة لـ«منتجي» من خلال التطبيق الذكي للبلدية، تضم قاعدة بيانات أكثر من 500 ألف منتج استهلاكي، وذلك لتمكين المستهلكين من التعرف على مطابقة تلك المنتجات، إضافة إلى خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة من خلال التطبيق الموحد، الذي من خلاله يتم استلام البلاغات الواردة عن تلك المنتجات واتخاذ اللازم بشأنها وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة.

ويستطيع المستهلك الإبلاغ كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، وتحرص بلدية دبي على توعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة من خلال الموقع الإلكتروني وتحديثها بشكل مستمر.

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