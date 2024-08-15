148 ألف موظف استفادوا من «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تمديد فترة استقبال الطلبات للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حتى 19 سبتمبر المقبل، لتمنح بذلك مؤسسات القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث فرصة لاستكمال ملفات ترشيحاتها وتقديمها لفرصة الحصول على العلامة والمزايا التي توفرها للحاصلين عليها.

ومنذ إطلاقه عام 2021، أحدث البرنامج تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 148 ألف موظف يعملون في 25 قطاعاً مختلفاً، بينهم أكثر من 67 ألف والد ووالدة لأكثر من 50 ألف طفل، حتى عمر 8 سنوات، و1,492 طفلاً من أصحاب الهمم.

وكانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل في الدورة الثالثة من البرنامج في فبراير الماضي، وبالنظر للإقبال الواسع، ولتمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات المستهدفة من تقديم طلباتهم، قررت الهيئة تمديد استقبال الطلبات، داعية المؤسسات المتقدمة إلى استكمال طلباتها خلال موعد أقصاه 19 سبتمبر.

ويتيح البرنامج للمؤسسات فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.

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