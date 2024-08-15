مركز شرطة القصيص يكرم المتميزين والشركاء

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، فعاليات «الملتقى السنوي لموظفي مركز شرطة القصيص»، الهادفة إلى تحفيز الموظفين وتكريم المتميزين منهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ممن أسهموا في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع من خلال الخدمات المتنوعة التي قدموها في منطقة اختصاص المركز.

وهدف الملتقى إلى تكريم الشركاء من مختلف الإدارات العامة على مستوى شرطة دبي، الذين أسهموا في تحقيق مركز شرطة القصيص لأهدافه في منطقة الاختصاص، إلى جانب الاستماع لاقتراحات وآراء الموظفين، كل في اختصاصه، لاستشراف المستقبل في عمل المركز.

وألقى العميد سلطان العويص كلمة خلال فعاليات الملتقى الذي نظمه مركز شرطة القصيص في مكتبة محمد بن راشد بمنطقة الجداف، بحضور 170 موظفاً، قال فيها: «نحتفل خلال الملتقى بإنجازات كوادرنا، ونكرم الجهود المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، وهي مناسبة عظيمة أن نلتقي هنا لنسلط الضوء على التميز والإبداع الذي أظهرتموه، ولنعبر عن تقديرنا العميق لكل فرد منكم».

وأكد الدور المهم لكل الضباط والعسكريين والمدنيين في مركز شرطة القصيص في تحقيق رؤية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن كل موظف في شرطة دبي هو قائد في مكان عمله، ويحرص على التميز وتحقيق الريادة وإثبات قدراته ومواهبه وقدراته المهنية.

وأضاف العميد سلطان العويص: «نكرم في هذا اليوم 76 موظفاً من مرتب مركز شرطة القصيص، و83 من مرتب الإدارات العامة المتعاونة مع المركز، إلى جانب تكريم 8 إدارات عامة كانت لها بصمة واضحة في التعاون المثمر معنا خلال النصف الأول من هذا العام، وإن هذا التعاون بين إداراتنا المختلفة هو نموذج يحتذى ويعزز من تحقيق أهداف شرطة دبي».

وعقب الكلمة، ناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية سبل تطوير العمل في مركز شرطة القصيص في سبيل استشراف المستقبل في الخدمات الأمنية والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في جعل «دبي المدينة الآمنة».

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