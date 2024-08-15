6 آلاف عامل يستفيدون من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري»

المصدر: دبي - البيان

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واصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وبدعم من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في دورتها الـ13 بإمارة الشارقة وتحت شعار «سلامتكم غايتنا»، والتي تتزامن مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة.

وتستهدف الحملة أكثر من 6000 عامل يعملون في المواقع الإنشائية والمصانع في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تضمنت الحملة محاضرات تثقيفية وتوعوية حول مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وأشعة الشمس المباشرة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية عند الإصابة، والتعريف بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة التي تتخذ عند الإصابة بالإنهاك الحراري، بالإضافة إلى إجراء فحوص طبية وتشمل فحص ضغط الدم، وقياس مستوى السكر، وقياس كتلة الجسم، وفحص النظر وفحص الأسنان، وتوزيع مواد غذائية صحية على العمال وهدايا وجوائز عينية.

كما تضمن برنامج الحملة زيارة العديد من مواقع العمل والمصانع العاملة في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة ومركز الصحة العامة بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للإنهاك الحراري وسلامة العمال، وتوعية مشرفي وعمال المواقع الإنشائية من خلال توزيع المواد التثقيفية.

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