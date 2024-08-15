«كهرباء دبي» تؤهل موظفيها المواطنين بمهارات القيادة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتدريب موظفي الهيئة من المواطنين على مهارات القيادة، ضمن الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة الطلائع، الذي أطلقته الهيئة.

وقع الاتفاقية كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل، مستمرون في التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الجامعات ومراكز البحوث المحلية والعالمية لترسيخ النموذج الإماراتي المشرف، الذي يمكن الشباب من المساهمة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، والدفع بكوادرنا الوطنية الشابة قدماً، وإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي، وتحويل التحديات إلى فرص، وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة وجميع القطاعات المتقدمة والواعدة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ونوفر كافة المقومات التي تتيح لشبابنا المواطن المساهمة الفعالة في تقديم رؤى وحلول مبتكرة، تعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانة الإمارات التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً».

نهج

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري: «تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتطبيق نهج مبتكر يستند إلى فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإدارته الحكيمة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ محكمة للإدارة الحكومية، بما يسهم في تعزيز عملية التنمية والازدهار في مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وتتبنى الكلية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي ليصبحوا قادة قادرين على تولي زمام القيادة في مختلف القطاعات في الدولة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في مجالات البحوث والتطوير وتحويل التحديات العالمية إلى فرص، بما يحقق أهداف «مئوية الإمارات 2071» لجعل الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

ونحرص في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تقديم تجربة أكاديمية متفردة للكوادر والمواهب الوطنية، تسلحهم بالمهارات والتجارب الرائدة، التي تمكنهم من لعب دور أكبر في تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، وذلك من خلال مجتمع أكاديمي حيوي ومتطور، وبرامج أكاديمية رائدة، ومحتوى فريد مبني على التجارب العملية والتطبيق».

ومنذ إطلاق الهيئة برنامج إعداد القادة الطلائع عام 2007 تم تخريج 130 منتسباً إلى البرنامج من موظفي الهيئة.

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