«قضاء أبوظبي» تبحث تعزيز جودة الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع قيادة الحرس الوطني، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لبحث سبل تطوير التعاون لدعم معايير جودة الإجراءات والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، بما يضمن تقديم خدمات نوعية بجودة وكفاءة عالمية المستوى.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، ومواصلة الجهود التطويرية للخدمات والإجراءات المقدمة لمراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.

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