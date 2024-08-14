"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إخلاء طبي

المصدر: البيان

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قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بتنفيذ مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث مروري بليغ مع عائلته في سلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه حالة وفاة مواطنة ووقوع إصابات بليغة وتم نقلهم من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.



وبتعاون ودعم من السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمصاب من سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني لاستكمال علاجه برفقة عائلته.

وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في مسقط بهدف إنجاح مهمة الإخلاء الطبي.



وتؤكد وزارة الخارجية على جميع المسافرين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية، والتقيد بالسرعة المحددة للطريق وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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