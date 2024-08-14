"طرق دبي" تُطلِقُ مبادرتي "إنجاز" و"مهارات" لتشجيع موظفيها على التعلّم الذاتي

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مبادرة (إنجاز) للشهادات المهنية التخصصية ومبادرة (مهارات) للتطوير الذاتي وذلك تماشياً مع مساعي الهيئة من خلال إدارة الموارد البشرية والتطوير الهادفة إلى تشجيع موظفي الهيئة المواطنين على التعلّم الذاتي وتنمية روح المبادرة لديهم لتطوير مساراتهم المهنية.

مبادرة (إنجاز) داخل الدولة

(إنجاز): وهي مبادرة أطلقتها إدارة الموارد البشرية والتطوير من أجل تمكين الموظفين المواطنين في الهيئة وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم الذاتي من خلال تقديم الدعم اللازم لهم للحصول على شهادات وبرامج مهنية معتمدة من جامعات ومعاهد تدريبية محلية أو عالمية داخل الدولة والتسجيل فيها بشكل مباشر. وتشترط المبادرة على الموظفين الراغبين في التسجيل أن يكونوا من مواطني الدولة، وأن تكون مهامهم ومستوياتهم الوظيفي متطابقة مع متطلبات البرنامج التدريبي، وألا يزيد عدد البرامج عن برنامجين اثنين خلال العام الواحد، والحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الموارد البشرية والتطوير.

وتتكفل الهيئة بدفع الرسوم الدراسية للموظف المنضم إلى هذه المبادرة فور اجتيازه لمتطلبات البرنامج وحصوله على الشهادة المهنية. كما يجب على الموظف تزويد ادارة الموارد البشرية والتطوير بنسخة من شهادة البرنامج ونسخة من مستندات الرسوم الدراسية المدفوعة.

مبادرة (مهارات) خارج الدولة

مبادرة (مهارات) تتيح الفرصة للموظفين المواطنين المتواجدين في خارج الدولة في اجازات سنوية أو أي سبب آخر التسجيل والالتحاق ببرنامج تدريبي مع إحدى الجامعات الموجود في مكان سفره، شريطة أن تكون تلك الجامعة معترف بها عالمياً وبعد الانتهاء من الدراسة ومباشرته العمل، تقوم الهيئة برد رسوم البرنامج التدريبي إليه بعد أن يقدم تقريراً مفصلاً عن المشاركة من خلال إدارته إلى إدارة الموارد البشرية والتطوير مرفقا بها نسخة عن شهادة المشاركة والنسخة الأصلية لمستندات التكاليف المالية.

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