سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق

المصدر: وام

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قدم سعادة عبدالله مطر المزروعي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بغداد.

ونقل سعادة عبدالله مطر المزروعي إلى معاليه خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

كما أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الأخوة بين البلدين.

ومن جانبه حمل معالي فؤاد حسين سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده تقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

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