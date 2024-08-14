هطول أمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي للإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مناطق متفرقة من الساحل الشرقي للدولة، فجر اليوم، هطول أمطار خفيفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن محطات الرصد التابعة له، سجلت في تمام الساعة 6 و14 دقيقة فجراً سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز أن تشهد الدولة، اليوم، طقساً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وغائماً على الساحل الشرقي صباحاً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعض الظهر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدولة تشهد، غداً، طقساً رطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الجبلية، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز