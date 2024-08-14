محمد بن راشد: الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون مع باكستان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلالها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أتوجَّه بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلالها».

وأضاف سموه: «إذ تواصل باكستان مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون بين بلدينا، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز