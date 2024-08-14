توقعات الطقس في الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الفترة من الأربعاء 14 أغسطس إلى الأحد 18 أغسطس 2024، مشمساً وغائماً جزئيًا في بعض المناطق، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في السواحل والمناطق الداخلية خلال ساعات الصباح.

الأربعاء، 14 أغسطس

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحًا، مع ظهور السحب على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.

صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحًا، مع ظهور السحب على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتصل سرعتها إلى 35 كم/س.

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتصل سرعتها إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسط إلى خفيف الموج بعد الظهر في بحر عمان.

الخميس، 15 أغسطس

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحًا، مع ظهور السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر.

صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، وغائم على الساحل الشرقي خاصة صباحًا، مع ظهور السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س.

جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة، 16 أغسطس

الطقس: رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س.

جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت، 17 أغسطس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقًا، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س.

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقًا، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحيانًا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد، 18 أغسطس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب شرقًا وجنوبًا.

رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحًا، صحو بوجه عام وغائم جزئيًا أحيانًا، مع ظهور السحب شرقًا وجنوبًا. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقًا، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س.

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقًا، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحيانًا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

نصائح

ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب احتمالية تشكل الضباب الذي قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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