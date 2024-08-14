انعقاد اللجنة المشتركة الإماراتية - الكينية لتعزيز التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات وجمهورية كينيا، أمس، في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وموساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني.

وشهدت اللجنة مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الصديقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما المشترك على توسيع الشراكات البناءة تحقيقاً للمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بدور اللجنة المشتركة الرئيسي في دفع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين . ووقع الجانبان إلى جانب محضر الدورة الرابعة على مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة والخبرات الحكومية.

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