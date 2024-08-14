سفير إندونيسيا يطلع على مبادرات مؤسسة «حمدان بن راشد الطبية»

المصدر: دبي - وام

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استعرضت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مجموعة من المبادرات، التي تنفذها في المجالين الطبي والتعليمي، خلال زيارة قام بها السفير حسين باجيس، سفير إندونيسيا لدى الدولة لمقر المؤسسة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، وتوسيع نطاق تأثيرها من خلال التعاون مع المؤسسات والشخصيات البارزة على مستوى العالم.

أهداف

وأكد الجانبان أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير مشاريع مبتكرة، تخدم المجتمعين الإماراتي والإندونيسي على حد سواء.

شراكات

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «نتطلع إلى تطوير شراكات تحقق الفائدة المشتركة، وتسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والتربوية».

وأضاف «تعتبر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم نموذجاً للمبادرات الإماراتية في دعم التميز الطبي والتربوي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار في هذين المجالين».

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