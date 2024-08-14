سفير الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني يبحثان العلاقات

المصدر: بوينس آيرس - وام

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التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين غيجيرمو فرانكوس رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني، وذلك بالقصر الحكومي في العاصمة بوينس آيرس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القمزي، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

من جانبه، أشاد فرانكوس، بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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