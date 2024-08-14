وزير بناء السلام الإثيوبي يشيد بدور الإمارات في تعزيز قيم التسامح

المصدر: أديس أبابا - وام

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أكد خير الدين تيزيرا وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا، أهمية الجهود الحيوية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتعايش، ودعم القواسم المشتركة بين الشعوب، وتعزيز مجالات التواصل الإنساني والحضاري بينها، وتقريب المسافات بين الحضارات المختلفة، والحد من التعصب والتطرف، وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والوفد المرافق له، الذي زار إثيوبيا مؤخراً حيث استعرض الجانبان عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة عقد عدد من الورش العلمية لدعم قيم السلام وتعزيز أركانه.

وشهدت زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لإثيوبيا، الاتفاق بين الجامعة ووزارة السلام والمجلس الإسلامي الإثيوبي على عقد مؤتمر أديس أبابا للمواطنة والسلام بين الأديان، الذي تنبثق عنه وثيقة أديس أبابا للمواطنة والسلام بين الأديان، بهدف تعزيز التواصل والتفاهم بين الأديان، من خلال إيجاد ملتقى للحوار المفتوح بين مختلف الأديان والمذاهب والفئات من أجل فتح مساحات للتعارف والاحترام المتبادل، وتعزيز قيم المواطنة بتقديم أفكار ومبادرات تدعم فكرة المواطنة الشاملة دون تمييز، وتعزيز توجهات الدولة الوطنية في دعم العيش المشترك وممارسة الحقوق والواجبات، إلى جانب مناقشة خطط واستراتيجيات لدعم السلام الاجتماعي، ومواجهة التحديات المشتركة.

كما بحث الوفد مع المجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا، مجالات التعاون في مجال تعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية التي تعلي من شأن الإنسان وحقه في الحياة الكريمة، وتدعو للسلام وتحث على العيش المشترك.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لإثيوبيا، جاء ضمن توجهاتها لتعزيز الروابط الثقافية والمعرفية والعلمية مع الشعب الإثيوبي، وتوثيق الصلات مع الجهات والمؤسسات المهتمة بتعزيز مجالات السلام والمصالحة الوطنية على الساحة الإثيوبية.

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