«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية

المصدر: الشارقة - «البيان»

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في كافة القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، وتعزز من مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وناقش المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، وتدعم تعديلات المجلس الاستشاري تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، تضمن جهود منظومة البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة جميع الموظفين العاملين في مختلف المجالات، والتي تنفذ وتحسب مدتها وفقاً للخطة التدريبية واحتياجات الجهات، كما تقدم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتأهيل.

برامج

كما بين التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي بلغت 155 برنامجاً تدريبياً و38 برنامجاً تأسيسياً، واستفاد منها 4249 موظفاً وموظفة في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وشمل التطوير الوظيفي تنفيذ برامج تخصصية بالتعاون مع الجهات الحكومية بحسب احتياجاتها، وبرامج تدريبية متعلقة بتوعية الموظفين باللوائح وأنظمة قانون الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مسار لتأهيل الموظفين الجدد الذي استفاد من برامجه التدريبية 563 موظفاً وموظفة. واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بهدف الاستفادة من منصة «جاهز» التي تمثل أحد المشروعات التحولية الكبرى من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.

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