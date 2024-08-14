555 فائزاً في فئات «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» بدورتها الرابعة

المصدر: الشارقة - «البيان»

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أعلنت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، الأولى من نوعها في المنطقة التي تُعنى بالاحتفاء بمواهب اليافعين والشباب ومهاراتهم وقدراتهم المتميزة في مجالات متنوعة، عن حصد 555 فائزاً من المواطنين والمقيمين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لجوائزها المصنفة بالذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بعد إتمامهم لمتطلبات الفوز في دورتها الرابعة 2024، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في عدد الفائزين منذ انطلاقها في عام 2019 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تهنئة

وهنأت الجائزة أبطال التحدي المبدعين الذين أثبتوا جدارتهم عبر جميع مستويات الجائزة في نسختها الحالية التي شهدت إقبالاً استثنائياً، حيث استقطبت 906 مشاركين في ميدالياتها الثلاث والأقسام التي تندرج تحت كل منها، وهو أكبر عدد من المشاركات في دورة واحدة خلال مسيرة دورات الجائزة.

وأعربت عزيزة إبراهيم المازمي، مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، عن اعتزاز الجائزة وفخرها بالإنجازات المميزة للمشاركين في مختلف مجالات التحدّي التي خاضوها، والتي تعكس الشغف والإبداع والإرادة وحسّ المسؤولية التي يتمتعون بها، ما يترجم رسالة الجائزة المتمثلة في تقدير طاقات وإمكانيات الشباب ونشر ثقافة التميُّز بينهم، وتحفيزهم على اجتياز التحدّيات الحياتية وتحمل المسؤولية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على الإبداع.

تميز

وقالت: فخورون بإبراز مجموعة جديدة من شبابنا المتميزين الذين نرى فيهم نواة لرواد وقادة الغد، القادرين على لعب دور فاعل في دفع عملية التطوير والتنمية الشاملة والمستدامة قدماً في المجتمع والوطن. نبارك لهم فوزهم ونهنئهم من القلب جميعاً، ونتطلع إلى رؤيتهم يتابعون مشوار التميز ويحققون مزيداً من النجاحات والإنجازات في مسيرتهم المستقبلية، آملين أن تكون تجاربهم مصدر إلهام وتحفيز لمزيد من الطاقات المبدعة في دولة الإمارات.

وكشفت الجائزة عن فوز363 شاباً و192 فتاة، حصل 42 منهم على الميدالية الذهبية، 50 على الميدالية الفضية، 463 على البرونزية. كما استقبلت الجائزة في هذه الدورة مشاركات من طلبة المدارس والنوادي الرياضية الثقافية في جميع إمارات الدولة.

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