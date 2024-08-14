جامعة الإمارات تستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد

المصدر: العين - «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء هيئة التدريس الجدد للعام الأكاديمي 2024 - 2025، ورحب الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، خلال الحفل بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى أسرة الجامعة، وأعرب في كلمته الترحيبية عن سروره بهذا الانضمام، مشيراً إلى الدور الأساسي الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الأكاديمية، كما أثنى على الجهود المستمرة التي يبذلونها لتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة ومحفزة، وتطوير البحث العلمي وتقديم تعليم عالي الجودة، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مؤكداً على دعم إدارة الجامعة الكامل للأعضاء الجدد لضمان تكيفهم السريع ونجاحهم في مهامهم الأكاديمية والبحثية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة.

ومن جانبها أشارت الأستاذة عائشة الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية في الجامعة، إلى أهمية دور أعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي. وأضافت: «ملتزمون في إدارة الموارد البشرية بتقديم كل الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس الجدد، لضمان نجاحهم وتكيفهم السريع مع بيئة العمل في الجامعة».

واستقبلت الجامعة 29 عضو هيئة تدريس منهم 5 ممن التحقوا ببرنامج المعيدين، إلى جانب 9 محاضرين، و37 أستاذاً زائراً، و7 أساتذة غير متفرغين. كما تم تعزيز فريق البحث العلمي باستقطاب 3 باحثين متميزين في كليات الهندسة، وتقنية المعلومات، والزراعة والطب البيطري، وذلك لدعم استراتيجية الجامعة البحثية للفترة 2023-2026.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز