إطلاق برنامج «فارسات التسامح» 20 أغسطس الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن إطلاق برنامج «فارسات التسامح»، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، بمركز الشباب العربي في أبوظبي، وهو برنامج تدريبي، يديره خبراء معتمدون، ويهدف إلى تحويل التسامح والتعايش إلى أسلوب حياة داخل الأسرة والمجتمع الإماراتي، ويحظى برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وقالت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش: «إن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم كل ما يمكن تقديمه لدعم دور المرأة الإماراتية في تعزيز التسامح والتعايش على مستوى المجتمع والأسرة، ومن هنا كانت توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش واضحة بأهمية أعداد نسخة متكاملة ومطورة من برنامج فرسان التسامح، تخصص فقط للمرأة الإماراتية،وتركز على دورها المهم والحيوي في نقل وتعزيز القيم الإنسانية لدى الأجيال الجديدة، وعلى مستوى المجتمع الإماراتي، وأن تحمل اسم «فارسات التسامح»، وهو ما تم بالفعل».

وأكدت الصابري أن الباب ما زال مفتوحاً لتلقي المشاركات حتى 18 من الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يصل عدد المشاركات إلى 75 فارسة، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن مختلف المجالات والتخصصات، لتلقي تدريب مكثف خلال 3 أيام على يد خبراء معتمدين، يركزون مع المشاركات على تحويل التسامح والتعايش إلى أسلوب حياة بمختلف مؤسسات المجتمع ولا سيما الأسرة الإماراتية، ويمكن للجميع المشاركة، والتعرف على التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التسامح والتعايش www.tolerance.gov.ae، وكافة عناوين الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن خريجات البرنامج سيصبحن قائدات للتسامح والتعايش في المجتمع، وسيحظين برعاية ودعم وزارة التسامح والتعايش لكافة مبادراتهن وأنشطتهن لتعزيز ثقافة التسامح.

وأضافت الصابري أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في نشر قيم التسامح والتعايش داخل أسرتها والمجتمع ككل، من خلال هذا البرنامج، كما تسعى الوزارة إلى دعوة المرأة سواء كأم، أو زوجة، أو أخت، أو ابنة، أو قائدة في مجال عملها، للمساهمة الفعالة في نسيج المجتمع الإماراتي في تعزيز القيم الإنسانية، التي يتمتع بها الإنسان الإماراتي، وعلى رأسها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، عبر تزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة المستندة إلى مفاتيح التسامح الستة، وهي التعاطف، التعارف، الحوار، حل النزاعات، المرونة، والعمل بروح الفريق الواحد.

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