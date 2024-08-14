قيادات شرطة دبي تغذي خبرات الشباب في صناعة القرارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد مساعدو القائد العام لشرطة دبي على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تمكين الشباب وإشراكهم في رسم سياسة المستقبل، وتحفيزهم على أن يمتلكوا الخبرات القيادية في صناعة القرار لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة محلياً ودولياً، مشيرين إلى أن شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة ومتجددة، تحرص على صناعة جيل ملهم من القيادات الشرطية يقود مسيرة العمل الأمني والشرطي بصورة تنسجم مع الرؤية المستقبلية.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمه مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، مع مساعدي القائد العام وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشباب المُنضمين لمبادرة «شباب يصنع القرار»، بهدف الاحتفاء بإنجازات الشباب، وتعريفهم بخطة عمل المبادرة، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية تمكين الشباب في شرطة دبي وصولاً إلى صنع قادة شباب قادرين على قيادة منظومة العمل الشرطي في المستقبل بتميز وكفاءة عالية.

شهد اللقاء اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرازق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط، والمهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، ونائبها الرائد خليفة الروم المهيري، وعدد من الشباب من مختلف القطاعات.

استراتيجية شرطة دبي

وأكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن القيادة العامة لشرطة من الجهات الرائد في تمكين الشباب، ولديها منظومة واستراتيجية واضحة تضمن عملية إشراكهم في صنع ورسم سياسة واستراتيجية شرطة دبي المستقبلية، مضيفاً أن مبادرة «شباب يصنع القرار» هي خطوة وأداة تستكمل هذه الجهود التي من شأنها أن تصنع قيادات شبابية.

قيادات متمكنة

من جانبه، قال اللواء خليل المنصوري، إن فئة الشباب في شرطة دبي يقع علي عاتقهم الجزء الأكبر من كافة العمليات الشرطية والأمنية، وما يقومون به في كافة ميادين العمل هو مدعاة فخر لهم ولكل القيادات في شرطة دبي.

فرصة نوعية

بدوره، قال اللواء سيف مهير المزروعي، إن مبادرة «شباب يصنع القرار» تُعد فرصة للشباب يجب استغلالها واستثمارها بطريقة صحيحة، والاستفادة من كل هذه الممكنات التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب: إن الإمارات تمتلك خامة من الشباب المتميز في كافة التخصصات والقطاعات، وسخرت الدعم الكبير للشباب عبر استراتيجيات وطنية تعمل من خلالها على الاستثمار الأمثل للطاقات الشبابية وتسخيرها في خدمة الوطن .

وشهد اللقاء كلمة ألقتها المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، ومشاركات من أعضاء مجلس القيادات الشابة، ومن الشباب المنضمين إلى مبادرة شباب يصنع القرار .

وتستهدف المبادرة شغل 1588 شاباً وشابة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة للمناصب القيادية والإشرافية في الهياكل الوظيفية واللجان والمشاريع التخصصية والاستراتيجية، خلال مدة تطبيق المبادرة وذلك في العام 2024، ومن ثم تأهيل ما نسبته 40% من فئة الشباب لشغل عدد من المناصب الإشرافية والقيادية، .

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