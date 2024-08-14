خدمات رقمية استباقية عبر تطبيق «دبي لتراخيص البناء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن الحُلّة الجديدة لـ«تطبيق دبي لتراخيص البناء Dubai BPs»، الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بأعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، حيث أجرت البلدية عملية تحديث شاملة، وإعادة تصميم متكاملة لتجربة المستخدم وخدمات التطبيق التي تستهدف الملّاك والمقاولين والاستشاريين، بما يقدم خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام وتقلل الجهد والوقت على أصحاب المشاريع وترفع مستوى رضاهم.

وأدخلت بلدية دبي ميزات جديدة على التطبيق الذكي شملت إضافة لوحة تحكم تمكن المالك من الاطلاع على معلومات قطع الأراضي التابعة له، إضافة إلى توفير إمكانية البحث عن الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية بناء على تقييمهم، وعرض بيانات الاستشاري والمقاول التي توضح حالة وعدد المشاريع القائمة التي يعمل عليها ونوعها مما يسهل على المالك الاختيار المناسب له.

وأصبح بإمكان المتعاملين من الملاك تقييم الاستشاريين والمقاولين مباشرة من التطبيق. كما زودت بلدية دبي التطبيق بميزة الدفع الإلكتروني من خلال «دبي باي» التابع لحكومة دبي، وذلك لتسهيل التعاملات المالية على المُلّاك وتسديد الرسوم مباشرة، فضلاً عن إجراء تحديثات جديدة على عدد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر التطبيق منها؛ خدمة ترخيص الملاحق وخدمة طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة.

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