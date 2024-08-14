5150 عملية صيانة طرق في مناطق دبي السكنية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أصدرت خلال العام الجاري 5 آلاف و150 أمر عمل لصيانة الأصول على مستوى شبكة الطرق في المناطق السكنية، وذلك وفقاً للخطة السنوية، التي تضم أنواع الصيانة المختلفة مثل الصيانة الوقائية والتصحيحية، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير البنية التحتية المثالية للقاطنين في إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة الصيانة ومنشآتها، بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الهيئة تعمل على ضمان سلامة الأصول، والحفاظ على استدامتها من الأضرار والتأثيرات الجوية، وبالتالي إطالة العمر التشغيلي وزيادة كفاءتها لخدمة سكان إمارة دبي على أكمل وجه، لافتاً إلى أنه يتم رصد حالة الأصول بالمناطق السكنية مثل الطرق الإسفلتية والأرصفة ومعابر المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية، عبر أحدث أساليب الرصد، وذلك لرفع كفاءتها التشغيلية، ولكي تخدم بشكل مثالي مستخدمي الطرق، حيث تم إطلاق بعض الخدمات لتعزيز جودة الحياة، ومنها خدمة «طريج»، وذلك لتوفير الطرق المؤقتة وصيانتها، والتي تخدم المناطق السكنية للمواطنين».

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفذ أعمال الإصلاحات اللازمة، وذلك لضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية لأصولها، وتمثلت أبرزها في إصلاح طبقات الأسفلت والأرصفة بملحقاتها، وإصلاح مسارات الدراجات الهوائية، واستخدام وسائل السلامة العامة، وذلك في حال لوحظ وجود أي أضرار تابعة للدوائر الخدمية، ومن ثم المتابعة معهم لسرعة إنجاز إصلاح الخدمات التابعة لهم.

استعراض

وأوضح لوتاه أن أبرز المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً في المناطق السكنية إعادة تأهيل شارع الإمارات باتجاه أبوظبي، وذلك للمقطع الواقع بين تقاطع شارع الإمارات مع شارع رأس الخور، وتقاطع شارع الإمارات مع شارع دبي العين، وكذلك إعادة تأهيل لبعض المناطق بشارع جبل على لهباب وأيضاً شارع دبي العين، إلى جانب إعادة تأهيل عدد 3 تقاطعات بشارع جميرا، وإعادة تأهيل شارع المدارس بمنطقة برج خليفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة أرصفة المشاة بشارع آل مكتوم، وشارع المرقبات وكذلك منطقة السطوة والجافلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز