عمدة "بادهوف غاستن" النمساوية يشيد بالسلوك الحضاري للسياح الإماراتيين

المصدر: وام

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أشاد ماركوس ڤي هاوسر، عمدة بلدة "بادهوف غاستن" بجبال الألب في مقاطعة سالزبورج النمساوية، بالسلوك الحضاري للسياح الإماراتيين، وما يتمتعون به من روح التعاون والصداقة التي عكس الصورة المشرقة لمجتمع الإمارات المتسامح المترابط.

جاء ذلك خلال ملتقى احتفالي نظمه سياح الإمارات الدائمون في بلدة بادهوف غاستن، تكريماً للعمدة ماركوس ڤي هاوسر، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال النمساويين.

وأكد عمدة البلدة النسماوية أن السياح القادمين من دولة الإمارات أصبحوا ضيوفاً دائمين على "بادهوف غاستن" يُرحب بهم كل صيف، من قبل مجتمع البلدة والهيئات المحلية فيها.

من جانبه، أكد محمد بن جمعة العتيبة ممثل السياح الإماراتيين أن هذه المبادرة تجسد روح التقارب والصداقة بين الشعبين الإماراتي والنمساوي، مشيراً إلى أن الملتقى استهدف التعبير عن شكر السياح الإماراتيين للهيئات المحلية وتعزيز روح التسامح والتعايش الذي تشتهر به دولة الإمارات والتي تضم أكثر أفراداً من 200 جنسية يعيشون على أرضها في وئام وسلام.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تقوية العلاقات بين الإماراتيين وأصدقائهم النمساويين وتعريف الشعب النمساوي بالعادات والتقاليد الإماراتية القائمة على روح التعايش والتسامح والترحيب بالآخر.

كان السياح الإماراتيون قد غرسوا شجرة الصداقة في الحديقة العامة بالبلدة عام 2017 في احتفالية حضرها عمدة البلدة وكبار المسؤولين.

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