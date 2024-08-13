مجمع القرآن الكريم يختتم البرنامج الصيفي بمشاركة 3382 شخصا

المصدر: وام

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اختتم مجمع القرآن الكريم بالشارقة البرنامج الصيفي المجتمعي الذى سجل مشاركة أكثر من 3382 مشاركاً حضورياً وعن بُعد في مختلف الدورات التي قدمها متخصصون في ترميم المخطوطات القرآنية وطرق حفظها وأساسيات علم التجويد ودورة الخطوط القرآنية ورسم المصحف وطرق تطوير الأداء الصوتي.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة خلال كلمته التي ألقاها في حفل ختام البرنامج الصيفي المجتمعي الأول للمجمع بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام ومديري الإدارات والموظفين وعدد غفير من المشاركين “ يأتي هذا البرنامج ضمن رسالة المجمع الهادفة إلى نقل وترسيخ القيم الإنسانية والهوية العربية والإسلامية وامتداداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن يكون مجمع القرآن الكريم منارة علمية إبداعية للارتقاء بالإنسان وثقافته بما يسهم في مسيرة التنمية مشيراً إلى أن المجمع يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة حضارية قدمت صورة مشرقة لتاريخ القرآن الكريم وعلومه”.

وأضاف أن البرنامج الصيفي حقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى التي سجل فيها حضوريا بجميع الدورات ما يزيد على 1082 و2300 عن بعد حيث تضمنت نشاطات المجمع الصيفية برنامج "مرشد المستقبل" بدورته الثانية الذي يسهم في تأهيل المشاركين وتنمية قدراتهم وتهيئتهم في مجال الإرشاد المتحفي.

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