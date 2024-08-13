"طرق دبي" تنجز أعمال الصيانة لـ 2173 وحدة إنارة في 4 مسارات

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات، أعمال الصيانة لــ 2173 وحدة إنارة في 4 مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بإمارة دبي، وهي: مسار القدرة، مسار جميرا، ومسار ند الشبا، ومسار مردف ومشرف للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وبذلك تؤكد الهيئة حرصها على توفير مسارات آمنة وضمان وضوح الرؤية خلال الفترات المسائية، وبالتالي توفير جميع مقومات تشجيع الأفراد على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة ومستوى الرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي.

وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "توفر الهيئة المقومات والمرافق كافة لضمان ممارسة الجمهور لهواياتهم ورياضاتهم في مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وتعتبر صيانة وحدات الإنارة من العناصر الرئيسة، التي يتوجب الاهتمام بها، ومن ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى الحفاظ على أصولها والتأكد من جودتها وسلامتها، وزيادة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، مما يضمن وضوح الرؤية وسلاسة الحركة لمستخدمي المسارات وفق أعلى معايير السلامة."

وأضاف لوتاه: "تنفذ الهيئة أعمال صيانة وحدات الإنارة في مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وفق خطط مجدولة بشكل سنوي، وتنقسم إلى شقين، هما: الصيانة الوقائية ويتم فيها التأكد من الحالة التشغيلية لأعمدة الإنارة بالإضافة إلى تنظيفها وتشحيمها والتأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية. أما الصيانة التصحيحية، فتُجرى فقط في حال وجود عطل في شبكة الإنارة".

وأثنى لوتاه على جهود أفراد المجتمع وشركاء الهيئة، حيث أن أعمال الصيانة لا تقتصر على البلاغات الواردة من المفتشتين الميدانيين فقط، وإنما تُستلم من خلال الملاحظات المستلمة من قبل مركز الاتصال التابع للهيئة و خدمة مدينتي عبر التطبيق الذكي للهيئة، إلى جانب البلاغات المرسلة من الشركاء من الجهات الحكومية.

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