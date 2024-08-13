«كهرباء دبي» تسلط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤتمر الشباب الذي نظمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

وتضمن المؤتمر سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية بمشاركة ما يزيد على 100 شاب وشابة، والعديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية، ومنها مجلس دبي للشباب، مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات، مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، ومجلس دو للشباب.

وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «في اليوم الدولي للشباب نحتفي بتجربة الإمارات ودبي الرائدة في مجال تمكين الشباب وتعزيز قاعدة مشاركتهم في القطاعات المتقدمة والواعدة، ولنؤكد مجدداً في هذا اليوم إيماننا الراسخ بشبابنا الواعد، الذين يمثلون كما وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثروتنا الوطنية واستثمارنا الأمثل في المستقبل، ومحرك التغيير الإيجابي نحو عالم أكثر استدامة وإشراقاً».

وأضاف معالي الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتابع معالي الطاير: «نعمل في كهرباء دبي على تطوير قدرات الجيل المقبل من الشباب المبتكرين والخبراء لابتكار حلول مستدامة تسهم في الحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية، والاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز