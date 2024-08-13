«مجلس دو للشباب» يطلق مبادرات مبتكرة في التكنولوجيا وريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن إطلاق مبادرات جديدة تم تصميمها خصيصاً لتعزيز الكفاءة التكنولوجية وترسيخ الابتكار بين الشباب في الدولة.

وفي إطار التزامها بالتحول الرقمي وتمكين الشباب، نظم «مجلس دو للشباب» ورشة عمل خاصة بالروبوتات لأبناء موظفي «دو»، وإطلاق برنامج «مهارتي تجارتي»، لدعم ريادة الأعمال بالاعتماد على المهارات الخاصة، لتوفير فرص لتطوير المهارات القيادية ومجال تكنولوجيا المعلومات بما ينسجم مع جهود «دو» في ترسيخ التحول الرقمي.

وتعد ورشة عمل الروبوتات المبتكرة هي برنامج معتمد مصمم لتعزيز مهارات الابتكار لدى المشاركين من خلال تجارب عملية تفاعلية في مجال الروبوتات، ويشرف على التدريب محمد الشامسي، المهندس الإماراتي البارز في مجال الروبوتات من خلال الجلسات المُتصلة التي استمرت على مدى يومين التي تم تنظيمها لأبناء الموظفين ليتعرفوا على المبادئ الأساسية في مجال تكنولوجيا المتقدمة مثل تصميم الروبوتات، والاتصال بالإنترنت .

وبالتزامن مع تنظيم ورش خاصة لتمكين الشباب، أطلق «مجلس دو للشباب» أيضاً برنامج «مهارتي تجارتي»، وهي منصة مبتكرة تعليمية لتطوير مهارات الشباب من خلالها الاعتماد على مواهبهم الخاصة في مجال ريادة الأعمال، حيث تعزز المنصة المشاركة وتبادل المهارات بين الأفراد داخل المؤسسة، والحصول على مكافآت مالية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس وتشجيع الاستفادة من المواهب الداخلية.

ومن خلال جلسات التدريب المتاحة سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، يتوفر للأفراد الفرصة للتعريف بمهاراتهم سواء داخل المؤسسة، أو خارجها لدى المؤسسات التعليمية والشركات الأخرى.

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