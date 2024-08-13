«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق مجلساً للشباب في قطاع الألمنيوم خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس الشباب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، «مجلس الشباب الخليجي للألمنيوم»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ويهدف «مجلس الشباب الخليجي للألمنيوم» إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الشباب في قطاع الألمنيوم في مختلف أنحاء المنطقة ويعمل المجلس الجديد تحت مظلة «المجلس الخليجي للألمنيوم»، وهو هيئة تنسيقية لقطاع الألمنيوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قامت المجموعة بمناقشة دور المواهب الشابة في تعزيز نمو قطاع الألمنيوم والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نعمل في الإمارات العالمية للألمنيوم على تمكين الجيل القادم من القادة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعنا ومنطقتنا في المستقبل، حيث نسعى إلى تزويد شبابنا بفرص التعلم والتطوير من أجل المساهمة في ابتكار حياة عصرية متكاملة».

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