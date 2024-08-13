«مياه وكهرباء الإمارات» تنظّم مزاد الربع الثالث لشهادات الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثالث لعام 2024، لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، الذي يستمر حتى يوم 13 سبتمبر المقبل. وتهدف شهادات الطاقة النظيفة، إلى تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية والتحقق منه، وتوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأطلقت الشركة، شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من «برنامج الإمارات لطاقة الرياح»، البرنامج الأول لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة، وذلك في أعقاب إطلاق البرنامج في الربع الأخير من 2023، والذي دخلت بموجبه الشركة في اتفاقية لشراء الطاقة المولّدة من البرنامج مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتمكن شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من الرياح، شركة مياه وكهرباء الإمارات من تزويد الجهات العاملة في أبوظبي بالكهرباء المولدة من مصادر متعددة للطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تسريع انتقال الطاقة في الدولة، وإزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في أبوظبي، لتشمل الطاقة والصناعة والعقارات والرعاية الصحية والرياضة والفعاليات.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن الشركة تتصدر جهود تسريع انتقال الطاقة في أبوظبي، حيث تشكل مزادات شهادات الطاقة النظيفة التي تنظمها الشركة بشكل ربع سنوي جزءاً من جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف الانتقال إلى طاقة نظيفة.

وأضاف: إن المشاركة الواسعة في هذه المزادات تسلط الضوء على جهود الكيانات في الحد من انبعاثاتها الكربونية والمساهمة في معالجة تحديات التغير المناخي، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

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