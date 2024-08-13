حاكم الشارقة يدرج فئة 45 عاماً فما فوق ضمن التأمين الصحي

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التأمين الصحي لمواطني إمارة الشارقة، من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة بالشارقة، بتكلفة قدرها 80 مليون درهم.

وأوضح الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، في مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن الهيئة سترسل رابطاً إلكترونياً للمستفيدين لتفعيل تأمينهم الصحي، وستربطه ببطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيكون بإمكان التواصل مع الهيئة عبر الرقم 065091666 أو عبر الواتساب 0507856717.

من جهة أخرى، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، مشروع مسار الدراجات الهوائية في مدينة خورفكان، والذي سيقع حول القناة المائية القائمة بين منطقتي الزبارة واللؤلؤية، بطول 2200 متر في الجهتين، وبعرض 4 أمتار، وبتكلفة قدرها 5 ملايين درهم.

أعلن عن اعتماد سموه، المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر».

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