«الشؤون الإسلامية» تنظم دورة تأهيلية لأئمة وخطباء من تنزانيا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة دورة تأهيلية في أبوظبي، لمجموعة من الأئمة والخطباء القادمين من تنزانيا، بهدف رفع الكفاءة لديهم في الخطاب الديني بما يعزز قدراتهم لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

حرص

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، خلال تكريمه للأئمة التنزانيين، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على مد جسور التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية العلاقات والعمل المشترك الذي يخدم الأهداف المشتركة، مشيداً بدعمها الكبير للهيئة في كل شؤونها وتمكينها من أداء دورها في المجتمع.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي استكمالاً لسلسلة الدورات التأهيلية التي تنظمها الهيئة للعديد من الأئمة والخطباء على مستوى دول العالم، والمساهمة في تنمية مهارات الخطباء، وصقل مواهبهم، وتطوير إمكانياتهم العلمية ومهاراتهم الأدائية، ورفع مستوى استعدادهم للقيام بدورهم في توعية المجتمع بأسس راقية ومهنية من شأنها أن تدعم المحافظة على النسيج الاجتماعي. وتضمنت الدورة العديد من الفعاليات العلمية والأكاديمية والتدريبية، إضافة إلى تنظيم الزيارات لأبرز المعالم السياحية في الدولة، فيما تم تكريم المشاركين وتقديم شهادات الإنجاز لهم في الحفل الذي نظم في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز