أكاديمية الإعلام الجديد تنظم «مخيم الأطفال الصيفي لصناعة المحتوى الرقمي»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم أكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً، مخيم الأطفال الصيفي لصناعة المحتوى الرقمي في إمارة دبي ومدينة العين خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2024.

ويضم المخيم الصيفي ورشة «السرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو»، وورشة «التصوير والإنتاج باستخدام الهاتف المتحرك»، حيث يتم تنظيمهما في «بيت محمد بن خليفة» في مدينة العين يومي 19 و20 أغسطس، وفي «أبراج الإمارات» في دبي يومي 21 و22 أغسطس. ويهدف المخيم إلى تعليم 80 طفلاً في الفئة العمرية من 10 إلى 16 عاماً أساسيات صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: إن تنظيم مخيم الأطفال الصيفي لصناعة المحتوى الرقمي ينسجم مع رؤية ورسالة الأكاديمية في تمكين المواهب من الدخول إلى المشهد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ورعاية صنّاع المحتوى وتطوير قدراتهم.

وأضاف: يسعى المخيم الصيفي إلى تأهيل الجيل الجديد في دولة الإمارات في قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي عبر اكتساب المهارات اللازمة في فن السرد وكتابة السيناريو الإبداعي، والتصوير والإنتاج باستخدام الهاتف المحمول، وبما يسهم في اكتشاف المواهب والاستفادة من إبداعاتهم في إحداث النقلة النوعية المنشودة في هذا المجال.

تدريب

ويتلقى المشاركون في الورشتين تدريبات مكثفة على تطوير أفكار إبداعية ومبتكرة لمقاطع الفيديو وكتابة سيناريوهات مؤثـرة وجذابـة وفقاً لأهـداف التسويـق والاتجاهات الحالية فـي وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتمكن المشاركون مـن فـهم الأسـاسـيات اللازمة لإنتاج نص احـترافـي للفيديـوهـات، واقـتباسـها مـن مـختلف المـصادر والمواقـع، وصياغة أفكارهم الخاصة بطريقة فعالة ومبتكرة، إضافة إلى تدريبهم على كيفية رواية قصة مشوقة في فترة لا تتجاوز 59 ثانية.

كما سيتم تدريب الأطفال على جوانب مهمة للتصوير الاحترافي باستخدام الهاتف المتحرك، بداية من أساسيات استخدام الكاميرا والتقنيات المختلفة للتصوير، إلى تفاصيل الإضاءة والصوت وأنواع اللقطات. ويتعرف المنتسبون على كيفية المونتاج باستخدام تطبيقات الهاتف، إضافة إلى تمكينهم من اكتساب مهارات إنتاج فيديوهات عالية الجودة وصالحة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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