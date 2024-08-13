121 ألف زيارة لـ«أملاكي» تعزز خدمات بلدية دبي الرقمية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد الزيارات لمنصة «أملاكي» التي أطلقتها في أغسطس عام 2023، بلغ 121 ألفاً و630 زيارة، وتهدف المنصة إلى تمكين المُلاك من الاطلاع على بيانات أراضيهم عبر بوابتها الرقمية، إذ تتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين سهولة الوصول إلى بيانات الأراضي الخاصة بهم، ورخص البناء وشهادات الإنجاز مع إمكانية تحميلها برفقة بيانات الخرائط في مكانٍ واحدٍ.

تسهيل وتنظيم

وتترجم المنصة جهود بلدية دبي في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة والرائدة التي تعزز من تجربة المتعاملين وتسهل عليهم عملية التقديم على خدماتها بسرعةٍ وبأسلوبٍ منظم، حيث يستطيع المُلاك الاطلاع على بيانات الأراضي المسجلة في نظام بلدية دبي وإمكانية تنزيل الوثائق ذات الصلة «خارطة الأرض، رخصة البناء، شهادة إنجاز مبنى»، إذ توفر الخدمة الجديدة للمُلاك سهولة الوصول والاطلاع على بيانات أراضيهم وأملاكهم ومعرفة تفاصيل وحالة كل منها من خلال واجهة المتعامل في بوابة بلدية دبي الرقمية، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير تجربة مستخدم رقمية سلسة وسريعة وشاملة بما يخص الأراضي والمباني، بحيث تَخدُم المتعاملين من الأفراد والشركات بالأسلوب الأمثل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وبأقل وقتٍ وجهد.

تحوّل رقمي

وأوضحت بلدية دبي أنها اعتمدت على التحول الرقمي لتقديم خدماتها، مما يسهل على المتعاملين الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل سريع وفعال عبر منصاتها الرقمية. وبشكل مستقل دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

كما توفر البلدية تطبيقات ذكية تمكن المتعاملين من الوصول إلى خدماتها بسهولة وفي أي وقت، مما يحسن من تجربتهم ويسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، وتسعى البلدية إلى دعم وتعزيز التحوّل الرقمي في إمارة دبي بإطلاق خدمات رقمية وذكية رائدة ذات خصائص متقدمة تستهدف مجالات وتخصصات عمل البلدية، وتوفير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع جَودة الخدمات المُقدمة لهم وتختصر الوقت والجهد عليهم وتلبي احتياجاتهم بأسلوبٍ فعال، بما يعزز مسيرة التنمية في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتنافسيتها وريادتها العالمية في المجال الرقمي، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور الخدمات وسعادته الغاية الأساسية.

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