«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعزز مهارات القوى العاملة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثانية لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية عبر منصة Microsoft Teams، والذي نُظم تحت شعار «رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها»، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز وصقل مهارات وكفاءات مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يجسد انعقاد ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2024 التزامنا بتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي الأفضل استعداداً للتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ونُدرك في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها يعتبر ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو والتنافسية في سوق العمل. ويمثل الملتقى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات العالمية والمحلية التي تدعم توجهاتنا في بناء مستقبل مشرق عِماده المعرفة والابتكار، وخاصة في ظل التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي».

مستقبل

وخلال الملتقى، قدّم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، عرضاً تقديمياً بعنوان «رفع وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي».

وتناول التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة من قبيل التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتوجه من التعيين للوظائف للتعيين للمهارات، والاقتصاد الأخضر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور أدوار القيادة، والموارد البشرية المدفوعة بالبيانات.

وشهد العرض تسليط الضوء على أهمية تعزيز مهارات القوى العاملة لمواكبة التحولات الرقمية.

ومن جهة أخرى، قدمت مريم السويدي، نائب أول رئيس الخدمات المشتركة في شركة أدنوك للغاز الحامض، عرضاً تقديمياً تفصيلياً بعنوان «أكاديمية أدنوك: مراحل تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة»، حيث استعرضت تجربة أدنوك في تطوير مهارات موظفيها، مسلطةً الضوء على الاستراتيجيات المبتكرة التي تتبعها الشركة في مجال التعلم المستمر وتطوير المهارات لضمان تنافسيتها واستدامة النمو الاقتصادي.

واستعرض الملتقى إحصائيات من تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حيث أشار إلى أن 42 % من مهام العمل ستتم أتمتها بحلول 2027، وأن 44 % من مهارات القوى العاملة ستتغير خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما تمّ التطرق إلى أهمية رفع المهارات وإعادة تشكيلها لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل.

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