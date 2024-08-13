«صيفك على كيفك» يعزز قيم الاستدامة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة معسكرها الصيفي الثاني عشر لعام 2024، الذي أقيم تحت شعار «صيفك على كيفك»، وتميز المعسكر بتقديم تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتعليم، بمشاركة 87 طالباً وطالبة من مختلف مناطق الإمارة، وركز المعسكر على تقديم برامج وفعاليات تعزز من قيم الاستدامة والمواطنة الإيجابية، إضافة إلى التوعية البيئية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بين الأجيال الصاعدة.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن المعسكر استهدف طلبة المدارس من الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة، بهدف استثمار أوقات فراغهم ضمن الإجازة الدراسية الصيفية وتزويدهم بمهارات حياتية وتعليمية متنوعة تساهم في تطوير شخصياتهم وبناء مستقبلهم، وانطلق المعسكر في 8 يوليو واختتم فعالياته في 8 أغسطس 2024، بمشاركة كبيرة من طلبة المدارس خلال العطلة الصيفية مما يعكس الإقبال الكبير على مثل هذه البرامج التعليمية والترفيهية الصيفية.

وأشار إلى أن برنامج المعسكر تضمن سلسلة من المحاضرات التي ركزت على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تم تقديم معلومات حول كيفية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، وتم تعزيز هذا الجانب من خلال الأنشطة العملية التي أتيحت للمشاركين، حيث تم تنظيم مشاريع صغيرة تهدف إلى تطبيق مبادئ الاستدامة في الحياة اليومية، مما ساهم في ترسيخ فهم أعمق لدى المشاركين حول كيفية تحقيق تأثير إيجابي وملموس على البيئة المحيطة بهم.

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