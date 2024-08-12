أنور قرقاش: موقف الإمارات متقدم في قضية مكافحة خطاب التحريض والكراهية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ضرورة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب التحريض والكراهية والدعوة إلى العنف أياً كان مصدره.

وأثنى معاليه على موقف الإمارات الذي لطالما كان متقدماً وواعياً لهذه القضية، والواقع يثبت صواب هذا النهج.. لافتاً إلى ما شهدته عدة دول غربية من أحداث شغب أخيراً.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب التحريض و الكراهية والدعوة إلى العنف أياً كان مصدره اصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وما شهده عدد من الدول الغربية من أحداث شغب يؤكد هذه الضرورة".

وأضاف معاليه: "موقف الإمارات لطالما كان متقدماً وواعياً لهذه القضية، والواقع يثبت صواب هذا النهج".

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