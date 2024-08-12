الدورة 20.. "ملتقى الموارد البشرية" يناقش تأثير التوجهات العالمية في مستقبل القوى العاملة

المصدر: وام

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عقدت “دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي” ملتقى الموارد البشرية بدورته العشرين عبر منصة Microsoft Teams، تحت شعار “رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها” بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة ومشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الدائرة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز وصقل مهارات وكفاءات مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة خاصة الذكاء الاصطناعي إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي : "يُجسدّ انعقاد الملتقى التزامنا بتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياًمع رؤية قيادتنا الرشيدة جعل دبي الأفضل استعداداً للتغيرات التكنولوجية المتسارعة.. ونُدرك في الدائرة أن رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها يُعتبر ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو والتنافسية في سوق العمل.. ويُمثل هذا الملتقى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات العالمية والمحلية التي تدعم توجهاتنا في بناء مستقبل مشرق عِماده المعرفة والابتكار، خاصةً في ظل التحديات والفرص التي يطرحها عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "نؤكّد في الدائرة التزامنا بتمكين كوادرنا الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا في طليعة قادة التحول الرقمي، والمضي قُدماً في مسيرة دبي نحو التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً في جميع القطاعات، بما يواكب متطلبات العصر ويُلبّي احتياجات المستقبل ويعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله للارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز تنافسيتها لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم".

وقدّم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، عرضاً تقديمياً بعنوان "رفع وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي" تناول فيه التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة فيما قدّمت مريم السويدي، نائب أول رئيس الخدمات المشتركة في شركة أدنوك للغاز الحامض، عرضاً بعنوان"أكاديمية أدنوك: مراحل تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة".

واستعرض الملتقى إحصائيات من تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 والذي أشار إلى أن 42 في المائة من مهام العمل ستتم أتمتها بحلول 2027 وأن 44 في المائة من مهارات القوى العاملة ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.

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