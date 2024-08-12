عبدالرحمن آل صالح: الشباب قوة المستقبل وذخر الوطن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن جيل الشباب هم نواة التقدم ورُسّام آفاقه، مؤكدًا اهتمام الدائرة بتعزيز مهاراتهم والارتقاء بتطلعاتهم، كونهم قوة الوطن وذخره للمستقبل.



وشدّد معاليه في تصريحات بمناسبة يوم الشباب الدولي، على ضرورة دمج الشباب مبكرًا في جميع جوانب الحياة لرفع سقف تطلعاتهم وترسيخ الانتماء للمجتمع والوطن في قلوبهم وعقولهم، معتبرًا أن انخراطهم في المجتمع والقطاعات الاقتصادية يدعم بلورة الأفكار ويسهم في إثراء منظومة الابتكار.

وأضاف: "تضع حكومة دبي الشباب المواطن في مقدمة أولوياتها وواجهة اهتماماتها، مستلهمة رؤية القيادة الرشيدة، ومنطلقة من نظرة الآباء المؤسسين الذين راهنوا على الأجيال القادمة وآمنوا بجهودها".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز