نهيان بن مبارك: نعمل بأمل وعزم لتحقيق التقدم والسلام في العالم

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة، الاحتفالية الجماهيرية الضخمة التي أقيمت بمناسبة مرور 77 عاماً على استقلال جمهورية باكستان.

استقطبت الاحتفالية 10 آلاف شخص، ونظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع صفحة «الإمارات تحب باكستان» والجمعية الباكستانية بدبي وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي، بهدف الاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة الممتدة بين الشعبين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على قوة متانة العلاقات الإماراتية الباكستانية، والتي تحظى بتاريخ طويل، وقال معاليه: «روابطنا الثقافية والسياسية والتجارية والشعبية متأصلة بعمق، وتشكّل أساساً قوياً ومستقراً لعلاقاتنا الوثيقة الآن وفي المستقبل».

وأضاف معاليه: «نعمل بأمل وعزم قوي لتحقيق التقدم والسلام في جميع أنحاء العالم. ونحرص على الاستفادة من المكانة الخاصة والمتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان على الساحة العالمية».

علاقات

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الاحتفالية تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان.

وأشارت الحمادي إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات متعددة، وأن الإمارات تفتخر بدورها في دعم التنمية المستدامة في باكستان من خلال تنفيذ مشاريع كبرى.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك، الدكتور فيصل إكرام، استشاري جراحة عامة/ جراحة الجهاز الهضمي، رئيس الجمعية الباكستانية بدبي (PAD)، حيث كان من خلال جهوده الفاعلة وراء تأسيس أكبر مركز مجتمعي في العالم للباكستانيين في الخارج.

وتحت قيادته، أسست الجمعية أول منشأة رعاية صحية غير ربحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت رعاية طبية ميسورة لآلاف المرضى المستحقين من أكثر من 90 جنسية منذ تأسيسها في عام 2020. كما كرم معاليه الدكتور يارجان عبدالصمد، وهو عالم باكستاني متميز في وكالة ناسا . وتم تكريم محمد حبيب، مؤسس بنك حبيب AG «زيورخ».

كما تم تكريم تشودري عبدالواحد، وهو مؤسس مطعم رافي ويعتبر رائداً في قطاع المطاعم بدبي. كذلك، تم تكريم حليمة جماني بصفتها المؤسس المشارك لشركة «كيبسونز»، ومن بين المكرمين مدثر شيخة، المؤسس المشارك لشركة كريم .

وتم تكريم يحيى جان، رئيس ومدير التصميم في شركة «NORR» .كما كرم معاليه سعد وعماد حق، مؤسسي شركة «H&S» للعقارات. وتم أيضاً تكريم امتياز شيخ، الذي كانت جهوده الفاعلة وراء نجاح مجموعة «Tomini» التي امتلكت أكثر من 120 سفينة على مدار 40 عاماً. ومن بين المكرمين شايستا آصف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «Pure Health» .

وشهد الحفل تكريم عدد من الرياضيين الباكستانيين البارزين، من بينهم نايلة كياني، وهي متسلقة جبال باكستانية رائدة، وتعد أول امرأة باكستانية تتسلق إحدى عشرة قمةً من أعلى القمم التي تتجاوز 8000 متر. وحصلت في مارس 2024 على وسام الامتياز، أعلى وسام مدني في باكستان، وهي الرياضية الوحيدة التي تحصل على هذا الوسام.

كما تم تكريم شهباز أحمد، المعروف بـ«مارادونا الهوكي»، وهو واحد من أفضل المهاجمين في اللعبة بفضل رشاقته وتفوقه في المراوغة والسيطرة على الكرة. وهو اللاعب الوحيد في تاريخ هوكي الميدان الذي فاز بجائزتي«أفضل لاعب في البطولة» في كأس العالم 1990 في لاهور وكأس العالم 1994 في سيدني.

علاقات تاريخية

تجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان علاقات تاريخية وصداقة قوية، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي المتنامي، حيث تطورت هذه العلاقات وازدادت رسوخاً منذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبنتها الأولى عام 1971.

وتشهد هذه العلاقات اليوم زخماً كبيراً على مختلف المستويات، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، وتعتبر الإمارات أهم شريك تجاري لباكستان، فهي تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في البلاد، كما أعلنت الإمارات في شهر مايو الماضي تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان.

وتعتبر الإمارات أكبر الداعمين للتنمية في باكستان، حيث أسست في عام 2011 المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي نجح في تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى في مجالات الطرق والجسور، والتعليم، والصحة، وتوفير المياه، بالإضافة إلى حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي أسهمت منذ إطلاقها في عام 2014 وحتى سبتمبر 2023، في توزيع أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على الأطفال في باكستان.

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