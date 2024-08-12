15 جهة حكومية في دبي تبدأ اليوم التطبيق التجريبي لـ«صيفنا مرن»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تبدأ، اليوم، 15 دائرة من دوائر حكومة دبي المشاركة في «صيفنا مرن» التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التي تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. وتتيح المبادرة للجهات المشاركة خيارين للعمل؛ هما تقليل ساعات العمل لسبع ساعات يومياً مع إبقاء العمل في يوم الجمعة على طريقته الحالية، أو الإبقاء على ساعات العمل الاعتيادية طوال أيام العمل مع تعليق العمل يوم الجمعة، وللجهات حرية تطبيق أحد الخيارين لموظفيها.

جودة الحياة

وتعكس المبادرة حرص حكومة دبي على دعم متطلّبات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظّفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل، ويتماشى إطلاق المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة حول «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033» التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقـرار.

وذكرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنها أجرت قبل إطلاق هذه المبادرة استبانة لاستطلاع إمكانية وآراء الجهات لتبني تقليل ساعات العمل خلال فترة الصيف، ما يُتيح للموظّفين القيام بأنشطة إضافية بعد انتهاء ساعات العمل، إضافةً إلى تقليل استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز استدامة الموارد الحكومية.

تحسين الإنتاجية

وبموجب الاستبانة، لاقى المقترح تأييداً كبيراً من قِبل المشاركين، ما يؤكّد الرغبة المتزايدة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية ودوره في تحسين الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.

وأشارت الدائرة إلى أنها ستقوم خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافةً إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري لرفع تقرير نهائي يُوضح ويُقيّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المقبلة.

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