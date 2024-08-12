ذياب بن محمد: الدولة تضع الاستثمار في الشباب على قمة أولوياتها

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل كل الجهود وتوفر الإمكانات، للاستفادة من طاقة الشباب وتوجيهها نحو البناء والتنمية.

وأكد سموه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أن الشباب هم أمل الوطن ومستقبله، وعليهم أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة، وأن يبذلوا المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، التي تتماشى مع تطلعات أهلهم وأوطانهم، مشيراً إلى أن المجتمعات تتطور وتزدهر بطاقة الشباب، وتقاس قوتها بقوة شبابها وانتمائهم وإخلاصهم وتمسكهم بقيمهم وهويتهم وإدراكهم للمعاني الإنسانية التي تقوم عليها.

وقال سموه، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بخطة واثقة نحو المستقبل، واضعة الاستثمار في الشباب على قمة أولوياتها، وصارت منارة ومقصداً للعيش والعمل وتبني المواهب، ودعم طموحات المبدعين والمتميزين، بما يعود بالمنفعة على مجتمعها وعلى المنطقة والعالم، مؤكداً سموه أن الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب هو منهج راسخ ونموذج متجدد تبنته القيادة الرشيدة في المجالات والقطاعات كافة. وبرئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يواصل مركز الشباب العربي جهوده في تمكين الشباب العربي عبر تطوير المبادرات الهادفة والتعاون مع الحكومات والهيئات العربية لتنشئة جيل من القيادات العربية الشابة القادرة على بناء مستقبل أفضل للعالم العربي.

ويعمل المركز من خلال شراكاته وتحالفاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتعزيز العمل المشترك في قطاع الشباب العربي، برعاية ودعم من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من منظمات العمل الدولي، بالإضافة إلى المساهمات المتميزة من شركات القطاع الخاص.

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