«تريندز» يستعرض مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المشاركون في جلسة نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومجلس شبابه، بعنوان «من النقر إلى التقدم.. مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة»، احتفاءً باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أن إعداد جيلٍ جديدٍ من قادة المستقبل يتطلب استراتيجيات وخططاً واضحة لتمكين الشباب، إلى جانب التطوع والمشاركة المجتمعية، لما لها من دورٍ فعالٍ في زيادة لحمة التماسك الوطني.

وشدد المشاركون على أهمية تطوير مهارات الشباب من خلال برامج ودورات متخصصة تُسهم في الارتقاء بقدراتهم وتكسبهم خبرات علمية وعملية جديدة، إضافة إلى الاستثمار الصحيح في التكنولوجيا الرقمية عبر التواصل الفعال والتأثير والتعلم المستدام.

وشملت الجلسة حلقتين نقاشيتين، تطرق المشاركون فيهما إلى أربعة محاور رئيسة، تمثلت في تمكين الشباب والقيادة، والتطوّع والمشاركة المدنية، والتعليم وتطوير المهارات، والتكنولوجيا الرقمية والشباب.

وشهدت الجلسة، مُشارَكاتٍ من مجالس شباب جهات عدة منها وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.

وتضمنت الحلقة النقاشية الأولى محورين هما تمكين الشباب والقيادة، والتطوّع والمشاركة المدنية.

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