مسؤولون في دبي: ثقة القيادة دفعت شباب الإمارات إلى تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن توجيهات وثقة القيادة الرشيدة دفعت شباب الإمارات إلى تحقيق الإنجازات في المجالات كافة، مشيرين إلى أن شبابنا نموذج يحتذى به في تحمل المسؤولية والإبداع، وفي العمل بجد، لترجمة طموحاتهم الكبيرة، مستلهمين من رؤية القيادة، التي سابقت الزمن وتجاوزت التحديات، لترفع اسم الدولة عالياً في جميع المحافل.

تميز

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رؤية دولة الإمارات لدعم الشباب، وثقة القادة ودعمهم واهتمامهم وتمكينهم للشباب، وفق استراتيجية متقدمة وتطلعات مستقبلية ريادية، تشكل مصدر إلهام لكل شاب وشابة من أبناء الوطن.

وقال: «كلنا فخر واعتزاز بفئة الشباب»، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما أنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم، وعليهم اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام الفاعل في تقدم بلادهم وصنع المستقبل المزدهر لها»، وكذلك ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية دعم الشباب وتمكينهم، حيث قال سموه إنه: «لا تنمية راسخة للشعوب بدون شراكة مع الشباب، وإننا نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة، ونحن دولة مكنت الشباب، فرد الشباب جميلها».

دعم ورؤية

وبين أن القيادة العامة لشرطة دبي من الجهات الرائدة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم، ولديها استراتيجية تعنى بالشباب، يديرها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، والإدارات العامة ذات الصلة، وتعمل من خلالها على تقديم كافة الدعم والتمكين للشباب بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، منوهاً بأن شرطة دبي تمتلك خيرة من شباب الوطن، الذين أثبتوا كفاءتهم المهنية، وحققوا إنجازات نوعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومثلوا الوطن خير تمثيل في العديد من المناسبات والأحداث.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

وأضاف: «مع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات، وعلى ضوء «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ، الذي شهدت دولة الإمارات المصادقة عليه، خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «COP28»، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر- ديسمبر 2023، ووضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، نلتزم بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في جهود التنمية المستدامة الشاملة وتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتابع: «انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031 ندعم تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة اقتصادياً، وتطوير مهاراتهم علمياً، وترسيخ هويتهم وطنياً، وتعزيز مساهماتهم مجتمعياً».

كوادر

وتابع: «تضم الكوادر البشرية في الهيئة 2831 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2062 شاباً وشابة، ونلتزم بصقل مهارات الشباب وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والقطاعات المتقدمة والواعدة.

ولدينا العديد من البرامج المبتكرة، التي نقدمها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية وأكبر الجامعات ومراكز البحوث حول العالم، ومنها «الباحث»، و«شباب الطاقة النظيفة»، و«تطوير للتعاون البحثي»، و«سفراء الشباب للاستدامة».

مكتسبات

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: «في اليوم العالمي للشباب نحتفي بالقلب النابض لمجتمعنا، والقوة المحركة لترسيخ إنجازاتنا وتعزيز تماسكنا.. لقد قدم شبابنا نموذجاً يحتذى به في تحمل المسؤولية والإبداع، وفي العمل بجد لترجمة طموحاتهم الكبيرة، وسعيهم المستمر من إنجاز إلى إنجاز أكبر مستلهمين من رؤية القيادة الرشيدة، التي سابقت الزمن، وتجاوزت التحديات لترفع اسم الدولة عالياً في جميع المحافل».

وأضافت: «إن تمكين الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم كان وسيظل المفتاح الأهم لتحقيق التقدم والازدهار، فشباب اليوم هم حملة شعلة التنمية المستدامة، وسيواصلون بعزيمة وحماس وضع لمساتهم لدفع عجلة التقدم والإبداع في كافة مجالات الحياة، وفي اليوم العالمي للشباب أؤكد أهمية مواصلة دعم الشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع، فهم الثروة الحقيقية والأمل في بناء مستقبل أفضل، ونحن جميعاً، مؤسسات وأفراد، نتحمل مسؤولية تمكين شبابنا ودعمهم في تحقيق طموحاتهم، لأنهم الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا المشترك».

عطاء

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن يوم الشباب الدولي يمثل فرصة للاحتفاء بالشباب وتقدير عطاءاتهم وتجاربهم الإبداعية المتنوعة، التي تعكس واقع المجتمعات وتنوعها وحيويتها، مشيدة بما حققه الشباب الإماراتي من نجاحات وإنجازات في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الثقافة والفنون، ليعكس ذلك ما يمتلكونه من مهارات وإمكانيات وقدرات نوعية.

وقالت: «الشباب أمل الوطن وعماد حاضره وصناع مستقبله، يشكلون بأفكارهم مصدراً للإلهام، ويمثلون بطموحاتهم جسور تواصل بين الأجيال، وقد تمكنوا بفضل رؤى قيادتنا الحكيمة وتوجهاتها الهادفة إلى دعمهم وتمكينهم من المشاركة في بناء الدولة ونهضتها، ما أتاح أمامهم الفرص للتعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة»، لافتة إلى أن الشباب الإماراتي نجح في الوصول إلى العالمية، بفضل إبداعاته وسعيه المتواصل لتطوير أفكاره وتجاربه في مختلف المجالات، ونوهت بحرص «دبي للثقافة» على الاستثمار بالطاقات الواعدة وتهيئة مناخات إبداعية قادرة على تحفيز روح الابتكار لدى الشباب.

ريادة

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحتفي في اليوم العالمي للشباب ببناة المستقبل وقادة الغد، وحملة راية التقدم والازدهار للمجتمع، وعنوان الإرادة، والعزيمة، والطموح وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية رفد جيل الشباب بسبل الدعم وأدوات التمكين، ليضطلعوا بدورهم المحوري في دفع عجلة تقدم دولهم ونهضة ونماء مجتمعاتهم، ويسرنا في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن نشارك العالم احتفاءه بهذا اليوم، مؤكدين التزامنا بتمكين الشباب في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وحرصنا على تطوير قدراتهم، من خلال رفدهم بالمعرفة والمهارات والفرص التعليمية والتدريبية الكفيلة بتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والمضي قدماً في إطلاق المبادرات والمشاريع الرامية لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتلبية التطلعات المأمولة منهم».

وأضاف: «لطالما شكل الشباب محوراً رئيسياً ضمن مبادرات المؤسسة، ومن ضمنها «ملتقى شباب المعرفة» و«مهارات المستقبل للجميع».

تحديات

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «يحتفي العالم باليوم الدولي للشباب للتوعية بدورهم كشركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقوة دافعة للتغيير، ولتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب، والأهمية المحورية لتمكينهم باعتبارهم المحرك الرئيسي للتنمية، من خلال فكرهم الخلاق وإرادتهم التي لا تعرف المستحيل».

وأضاف: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتجلى ذلك في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرامية لتطوير قدرات وإمكانات الكفاءات والكوادر الشابة. وفي ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة تواصل دولة الإمارات تقديم نموذج رائد في تعزيز التنمية المتمحورة حول الإنسان، وتمكين الشباب من الاضطلاع بالدور الملقى على عاتقهم في رسم ملامح مستقبل الوطن».

وتابع: «نجدد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي العزم على إرساء دعائم منظومة تشريعية تسهم بتفعيل دور الشباب، وتعزيز ريادة دولة الإمارات على صعيد تمكين الشباب، وتمهيد الطريق أمام توسيع نطاق الفرص المتاحة لهم في شتى المجالات».

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة»، نفخر في دولة الإمارات بجهود الشباب وإسهاماتهم في تبني الابتكارات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي.

ونؤكد التزامنا بتمكين الشباب وتزويدهم بالفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع، كما نسلط الضوء على دورهم الحيوي في تشكيل معالم مستقبل رقمي أفضل، وتحقيق مواطنة رقمية إيجابية، إذ إن دعم الشباب اليوم هو استثمار للمستقبل».

وأضاف: «تؤدي الرقمنة والتقنيات الرقمية دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وهنا يبرز دور الشباب بصفتهم الفئة الأكثر استخداماً للتقنيات الرقمية، ما يمهد الطريق أمامهم لدفع عجلة التغيير، وإيجاد حلول مبتكرة تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامة في مجتمعاتهم».

رؤية

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «يحظى مجلس الشباب بدعم الإدارة العليا في الهيئة للارتقاء بدوره الفعال وتوسيع نطاق عمله وتأدية مهامه بكفاءة لدعم مساعي الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية للشباب 2031، وتسريع العمل على المبادرات الوطنية التي تستهدف الشباب، وتوفير المساحات والفرص للعمل المناخي الشبابي، ومنح المنبر لإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة لتسريع عجلة انتقال الطاقة والحياد المناخي واستشراف وصنع المستقبل المستدام، ويتعاون المجلس عن كثب مع المجالس الشبابية الوطنية والمؤسسات المحلية والعالمية لاستثمار مواهب الشباب وطاقاتهم، وتعزيز إنتاجيتهم في كافة القطاعات التنموية، إلى جانب ترسيخ مشاركتهم الإيجابية في مسيرة تميز الهيئة، وتنافسية دولة الإمارات في كافة المجالات».

وأضافت الرميثي: «من أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2024، نظم مجلس شباب الهيئة أكثر من 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و5 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 9 منتديات ومؤتمرات عالمية، واستضاف أكثر من 12 وفداً ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 3 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عام 2023».

طاقات

وأكد جابر الزيودي، رئيس لجنة الشباب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أهمية دور الشباب في مسيرة التطور والبناء، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وقال: «الشباب ثروة الوطن الحقيقية وأساس نهضة الدولة، التي آمنت بقدراتهم وإمكاناتهم، وما يمتلكونه من طاقات وكفاءات عالية، وسعت إلى الاستثمار بهم ودعمهم وتشجيع مساهماتهم في تحقيق التنمية الشاملة» ولفت إلى حرص «دبي للثقافة» على فتح الآفاق أمام أصحاب المواهب الشابة، وتعزيز حضورهم في قطاع الثقافة والفنون، حيث تسعى الهيئة عبر مشاريعها وبرامجها إلى تطوير مهارات الشباب، وتعزيز قدراتهم على التفكير الإبداعي وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي المحلي، وتشجيعهم على إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

ازدهار

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، أن الشباب هم المحرك الرئيسي لدفع المجتمعات نحو المزيد من الإنجازات، وهم الطاقة المحفزة للابتكار، والازدهار، والتقدم، والنمو المستدام.

وقال: «تحتفل مجموعة «دوكاب» مع الشباب الاماراتي والشباب في جميع أنحاء العالم في هذه المناسبة، التي تشكل فرصة لتسليط الضوء على دور الشباب الفعال في الارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل مستدام أفضل للأجيال المقبلة. ونحن في «دوكاب» نؤمن بإمكانات الكوادر الشابة، ونحرص على تمكينهم ودعمهم من خلال منحهم الموارد اللازمة لتحقيق أحلامهم، ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مبتكرة وواعدة».

وأضاف: «نفخر في «دوكاب» بوجود نسبة عالية من الكفاءات الوطنية الشابة لدينا، ونحن نولي أهمية كبيرة للشباب، وندرك دورهم المحوري في تحفيز التقدم والتغيير الإيجابي، وأعلنت المجموعة العام الماضي عن تأسيس مجلس شباب خاص بها، انطلاقاً من حرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة».

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