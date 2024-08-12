استعراض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حياة الشباب برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب، أمس، مناظرة شبابية «المسرعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي»، وجلسة العصف الذهني «دور التكنولوجيا في حياة الشباب وسبل تمكينها»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بهدف الخروج بمبادرات وتوصيات من شأنها تعزيز جودة الحياة والمساهمة في تفعيل دور الشباب وخدمتهم لجهود دولة الإمارات.

وأكدت المناظرة الشبابية أن الذكاء الاصطناعي يساهم في ظهور 97 مليون وظيفة جديدة بحلول 2025، نتيجة للتحول الكبير الذي سيحدث لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وتحسين جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الوعي والتعليم حول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حل تحديات الازدحام المروري، والذي يساهم بدوره في توفير ساعات العمل وتحسين البنية التحتية.

وأوصت جلسة العصف الذهني، بتعزيز إنشاء حاضنات التكنولوجيا والابتكار، وتطوير مناهج التعليم العالي لتتوافق مع سوق العمل، وزيادة منصات وحلقات التواصل بين الشباب والمؤسسات الحكومية، وتشجيع البحوث المشتركة بين الجهات الخاصة والحكومية والجامعات، وزيادة حملات التوعية بين أفراد المجتمع.

وأكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، على أهمية تنظيم جلسات العصف الذهني والحلقات الشبابية كوسيلة فعالة لتعزيز الإبداع والابتكار بين الشباب، والخروج بتوصيات تدعم رؤية وتوجهات دولة الإمارات في العديد من المجالات ومنها الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن هذه الجلسات توفر منصة للشباب للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم، وتساعد في تطوير مهارات التفكير النقدي وإيجاد الحلول للتحديات المستقبلية، من خلال هذا النوع من التفاعل، ويمكن للمؤسسات الاستفادة من الأفكار الجديدة التي قد تساهم في تحقيق أهداف التنمية والتقدم في المجتمع.

وأشار إلى أن البرامج والمساحات الملهمة التي توفرها دولة الإمارات للشباب بهدف تطوير مهاراتهم في بيئة مثالية تعزز الابتكار والإبداع، وحث خلال زياراته فرق العمل على تعزيز إشراك الشباب في تطوير البرامج التنموية وتحديثها باستمرار لتواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وأهمية هذا المجال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأكدت اليازيه العلي المنسق العام لمجلس رأس الخيمة للشباب، أن تنظيم فعالية «الشباب التكنولوجيا» يأتي تزامناً مع يوم الشباب العالمي ودعماً لهدف المؤسسة الاتحادية للشباب في هذا العام، بهدف خلق فرصة لاستكشاف دور الشباب في تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد التحديات التي قد تواجههم وكيفية تجاوزها بفضل الإبداع والتفكير المستدام.

وأضافت: يأتي دورنا كأحد المجالس المحلية في دولة الإمارات بتنظيم فعاليات تتماشى مع رؤية المؤسسة والتي تساهم في فتح آفاق للشباب لتبادل الخبرات والنقاشات التي تبنى عليها هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن برنامج الفعالية تضمن مناظرة شبابية تحت عنوان «المسرعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مجالس مؤسسية مثل مجلس شباب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومجلس شباب القيادة العامة لشرطة عجمان وخبراء ومختصين كلجنة تحكيم.

وأكدت منى حسن الشحي، مسؤول الدعم اللوجستي في مجلس شباب رأس الخيمة، أن المناظرة الشبابية ناقشت دور المسرعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي إلى تقدم المجتمع أم تساهم في زيادة الفجوة بين الأفراد، ضمن أجندة المجلس بهدف تطوير مهارات الشباب والاطلاع والتفاوض والبحث، كما تم التنسيق والتنظيم لمساحة أضواء شبابية، وذلك لعرض الاختراعات والابتكارات الشبابية وإبراز دور الشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم الدعم المتبادل مجلس رأس الخيمة للشباب وأفراد المجتمع لنزدهر معاً تحقيقاً لنمو ورفعة دولتنا الحبيبة.

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