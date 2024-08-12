يوسف السركال: الشباب رواد الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن تمكين الشباب يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، حيث تضع على عاتقها مهمة تمكينهم من خلال استراتيجيتها الشاملة، التي تهدف إلى الاستثمار في العقول الشابة وتحفيز الكفاءات الوطنية، ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم بإثراء قدراتهم وصقل مواهبهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وأوضح أهمية إتاحة الفرصة للشباب لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص التي يواجهها القطاع الصحي في الدولة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

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