أمين عام «الإمارات للإعلام»: الشباب ركيزة أساسية للوطن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن الشباب هم الركيزة الأساسية للوطن والمحرك الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة للمواهب الشابة ومنحها فرص التمكين للمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة دولة الإمارات وترسيخ ريادتها على الساحة العالمية.

حرص

وأشار إلى حرص مجلس الإمارات للإعلام ضمن رؤيته الاستراتيجية على تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام، من خلال الاستثمار في بناء جيل جديد من المواهب الإعلامية المحلية، ما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في تطوير هذه الصناعة الحيوية بمختلف مجالاتها وقطاعاتها.

وأكد التزام المجلس الراسخ بتمكين الشباب المواطنين خريجي الإعلام من خلال توفير الفرص والبرامج التدريبية المتقدمة داخل الدولة وخارجها لاكتساب خبرات محلية وعالمية تؤهلهم للعمل في الوظائف الإعلامية الحديثة، كما تزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق الإعلام والتغيرات التقنية التي يشهدها.

فخر

وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققتها شباب الإمارات في مجال الإعلام، ومساهمتهم الفاعلة في تشكيل المشهد الإعلامي، داعياً إلى استثمار الفرص المتاحة في قطاع الإعلام لتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز